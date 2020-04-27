أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد

يتميز طقس اليوم الاثنين 27 أفريل 2020، بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال و الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س، أما البحر متموج بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب ، تكون في حدود 20 بالمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات.

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