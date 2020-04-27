أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد

اخر تحديث : 27/04/2020

أمطار

يتميز طقس اليوم الاثنين 27 أفريل 2020، بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال و الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س، أما البحر متموج بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب ، تكون في حدود 20 بالمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات.


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