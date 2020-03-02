أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر

يكون طقس اليوم الاثنين 02 مارس 2020، مغيما فتدريجيا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال والوسط وتشمل محليا الجنوب ليلا مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و المرتفعات و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال و السواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 25 و 30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية.

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