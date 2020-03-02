يكون طقس اليوم الاثنين 02 مارس 2020، مغيما فتدريجيا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال والوسط وتشمل محليا الجنوب ليلا مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.
تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و المرتفعات و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال و السواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 25 و 30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية.
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