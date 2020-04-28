أمطار مؤقتا رعدية مع إمكانية تساقط البرد

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بمناطق أقصى الشمال ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال و الوسط بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتجه من القطاع الشمالي و تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال وخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 27 و 34 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.

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