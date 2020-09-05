أمطار مؤقتا رعدية مع انخفاض في الحرارة

تتواصل الاضطرابات الجوية خلال نهاية الأسبوع، ومن المنتظر أن يشهد طقس اليوم نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط ومحليا الجنوب والشمال مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

انخفاض نسبي متوقع في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 18 بالمرتفعات، بالجنوب نتوقع تسجيل قيم بين 26 و32 وتصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.

تكون الرياح شرقية عموما وتكون قوية نسبياً بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية المجالات البحرية.

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