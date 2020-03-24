أمطار مؤقتا رعدية مع رياح قوية جدا والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بقية جهات البلاد وتكون أحيانا غزيرة أثناء الليل بالشمال والوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية فقوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال وقوية نسبيا فقوية من 30 إلى 55 كلم/س ببقية الجهات كما تصل مؤقتا إلى 100 كلم/س في شكل هبات و أثناء السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بمنطقة سرات ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل ثم هائج بخليج قابس.

الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية وفي استقرار بالجنوب حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة كما تصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب.

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