أمطار مؤقتا رعدية مع رياح وانخفاض في الحرارة

يكون طقس اليوم الجمعة 06 مارس 2020، مغيما جزئيا ثم تدريجيا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا الجنوب أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة وفي استقرار ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 21 و 27 درجة وتصل إلى حدود 29 درجة بأقصى الجنوب.

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