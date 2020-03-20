أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الجمعة 20 مارس 2020، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وتشمل الوسط ليلا وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 16 بالمرتفعات الغربية و بين 21 و 26 درجة بالجنوب و تصل إلى حدود 30 بأقصى الجنوب.

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