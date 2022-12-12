أمطار مؤقتا رعدية وتحذيرات للملاحة والصيد البحري

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رياح قوية وتحذيرات للملاحة والصيد البحري يتميز طقس اليوم الخميس، برياح قوية متواصلة قرب السواحل، كما تستمر التحذيرات للملاحة والص ...

اليوم: رياح قوية تتجاوز 80 كلم/س وتحذيرات للملاحة والصيد البحري يتواصل اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، هبوب الرياح القوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومن الم ...

الليلة: رياح قوية وتحذيرات للملاحة والصيد البحري أكد المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الخميس، أن الرياح ستكون قوية الليلة وهي أبر ...

رياح قوية وتحذيرات للملاحة والصيد البحري تتواصل الرياح اليوم الأربعاء، قوية ومن المنتظر ان تصل سرعتها إلى 70 كلم/س قرب السواحل، ب ...