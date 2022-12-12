أمطار مؤقتا رعدية وتحذيرات للملاحة والصيد البحري

يكون طقس اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، مغيما جزئيا على أغلب الجهات وأكثر كثافة بمناطق الشمال مع نزول أمطار مؤقتا رعدية مع رياح شمالية غربية والبحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب .
كما تتواصل النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري شمال وشرق وخليج تونس وتكون الرياح على كامل الشريط التونسي شمالية غربية، والبحر يكون شديد الاضطراب فمحليا هائج مع أمواج متقاطعة في منطقة سراط وخليج تونس.
تتجاوز سرعة الرياح 40 كلم/س في خليج الحمامات ومنطقة الشابة.
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