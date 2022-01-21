أمطار متفرقة آخر النهار بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الجمعة، ببعض التغييرات المنتظرة مع ضباب محليا كثيف بالمنخفضات قد يميز الساعات الأولى للنهار بالشمال الغربي ومن ثم فترات مشمسة تتخللها بعض السحب العابرة والتي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال مع أمطار متفرقة اخر النهار ببنزرت، طبرقة ونفزة.

نشاط نسبي للرياح قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم /س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، وقليل الاضطراب بخليج قابس.

الحرارة عموما في استقرار وتتراوح القصوى بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات.

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