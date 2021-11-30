أمطار متفرقة بأقصى الشمال مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بتقلص مرتقب في فاعلية التقلبات الجوية خلال هذا اليوم مع عودة فترات مشمسة تتخللها بعض السحب والتي تكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع امطار متفرقة.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 12 و18 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات.

تتواصل الرياح قوية قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، كما تبقى التحذيرات سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب بخليج قابس.

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