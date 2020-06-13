أمطار متفرقة بالشمال

اخر تحديث : 13/06/2020

أمطار

يتميز طقس اليوم السبت 13 جوان 2020، بانخفاض مرتقب في درجات الحرارة نتيجة لتدفق التيارات الهوائية الشمالية لتتراجع القصوى إلى مستوى 32/28 درجة بالشمال والوسط، تكون بين 33 و38 بالجنوب كما تصل إلى 44 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.
تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، مع تحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية.

وتشهد مناطق الشمال في الساعات الأولى للنهار بعض الأمطار المتفرقة ومن ثم سحب عابرة بأغلب الجهات.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق