أمطار متفرقة بالشمال

يتميز طقس اليوم السبت 13 جوان 2020، بانخفاض مرتقب في درجات الحرارة نتيجة لتدفق التيارات الهوائية الشمالية لتتراجع القصوى إلى مستوى 32/28 درجة بالشمال والوسط، تكون بين 33 و38 بالجنوب كما تصل إلى 44 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، مع تحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية.

وتشهد مناطق الشمال في الساعات الأولى للنهار بعض الأمطار المتفرقة ومن ثم سحب عابرة بأغلب الجهات.

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