أمطار متفرقة بالشمال والمناطق الشرقية

اخر تحديث : 23/09/2022

أمطار

تتواصل اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، مؤشرات التكونات الرعدية التي ترافقها امطار متفرقة بالشمال والمناطق الشرقية خلال هذا اليوم ومن المنتظر أن تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة قرب السواحل.
تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وخصوصاً منها الشرقية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب شرق البلاد ومضطرب بالشمال.
انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 27 و32 درجة ببقية المناطق.


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