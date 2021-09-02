أمطار متفرقة بالشمال والوسط ورعدية بعد الظهر

تتواصل اليوم الخميس، مؤشرات الغيث النافع، حيث من المتوقع تساقط أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط كما تكتسي احيانا صبغة رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية و جنوب البلاد وسحب قليلة لا غير.

ابرز العناصر الجوية خلال هذا اليوم هو هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج قابس ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

تكون الحرارة دون تغيير مع الأمس، حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات وتكون بين 37 و44 ببقية الجهات.

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