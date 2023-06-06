أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، ببعض الأمطار المتفرقة والمحلية بالمناطق الساحلية وتكون مؤقتا رعدية في الصباح، مع صحو مرتقب ببقية الجهات .

تتواصل الرياح قوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 27 و33 ببقية الجهات.

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