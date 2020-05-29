أمطار متفرقة بالوسط الغربي



يمتاز طقس اليوم الجمعة 29 ماي 2020، بخصوصيات لا تختلف كثيرا عما ميز طقس الأمس.

نشاط متوقع بعد الظهر للخلايا الرعدية بالوسط الغربي للبلاد بعد الظهر وتكون مرفوقة بأمطار متفرقة، مع استقرار في الحرارة لتتراوح القصوى بين 24 و30 درجة بالشمال والوسط، تكون بين 28 و34 بالجنوب.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س محليا قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

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