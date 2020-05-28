أمطار متفرقة بعد الظهر

تتواصل العوامل الجوية اليوم الخميس 28 ماي 2020، ملائمة لتكون السحب الرعدية بعد الظهر بالوسط الغربي للبلاد وترافقها امطار متفرقة عموما.

شدة الرياح متواصلة بأقصى الشمال الغربي وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سرات وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل.

الحرارة في تراجع طفيف وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 29 و33 ببقية الجهات.

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