أمطار متفرقة بعد الظهر

اخر تحديث : 27/01/2021

أمطار

تُعدّ شدة الرياح أبرز العناصر الجوية خلال هذا اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.
فترات مشمسة تتخللها بعض السحب والتي تكون أكثر كثافة بالشمال مع أمطار متفرقة بعد الظهر.
تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 15 و19 ببقية الجهات.


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