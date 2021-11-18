أمطار متفرقة بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس، ببعض الأمطار المتفرقة في الفترة الصباحية بمناطق أقصى الشمال و يكون مغيما جزئيا ببقية الجهات ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بأقصى الجنوب مع وجود مؤشرات خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار .
تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالشمال ومتموج فقليل الاضطراب ببقية السواحل .
كما تتميز درجات الحرارة باستقرار وتتراوح القصوى بين بين 17 و 23 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب.
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