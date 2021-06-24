أمطار متفرقة رعدية بعد الظهر

تتواصل اليوم الخميس 24 جوان 2021، الحرارة على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ24 ساعة الفارطة وتتراوح القصوى بين 37 و43 درجة بالولايات الداخلية كما تصل إلى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية حيث تكون بين 28 و34 درجة.

كما تظهر اليوم مؤشرات نزول بعض الأمطار المتفرقة بالشمال ومحليا الوسط وتكون لها صبغة رعدية بعد الظهر.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى متموج.

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