أمطار متفرقة متوقعة بالمناطق الساحلية الشمالية

يتميز طقس اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، ببقايا أمطار في الصباح بأقصى الجنوب الشرقي و طقس قليل السحب فمغيم جزئيا ببقية الجهات ماعدا المناطق الساحلية الشمالية حيث تتكاثف السحب هناك من حين لآخر مع مؤشرات أمطار متفرقة وتكون محليا رعدية .
تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات و البحر متموج فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية .
كما تشهد درجات الحرارة استقرارا حيث تتراوح القصوى بين 17 و 23 درجة و تكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.
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