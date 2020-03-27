أمطار متفرقة مع ارتفاع طفيف في الحرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة 27 مارس 2020، بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار بالشمال ومحليا الوسط وسحب عابرة بالجنوب.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية فقوية نسبيا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 19 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 11 بالمرتفعات الغربية وبين 20 و 25 درجة بالجنوب.

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