أمطار متفرقة مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين، بأمطار متفرقة متوقعة بأقصى الشمال ثم تشمل تدريجيا عددا من معتمديات الوسط والجنوب بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 18 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 26 و32 ببقية مناطق البلاد.

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