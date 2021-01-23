أمطار متفرقة مع انخفاض منتظر في الحرارة

تتميز الساعات الأولى لنهار اليوم السبت 23 جانفي 2021، ببعض الأمطار الضعيفة و المتفرقة بعدد من معتمديات الشمال ومن ثم أجواء مشمسة تتخللها بعض السحب على كامل البلاد.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 12 و15 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و20 درجة ببقية الجهات.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ، مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

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