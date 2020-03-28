أمطار متفرقة مع رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم السبت 28 مارس 2020، بسحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالوسط ومحليا بالجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل بعد الظهر بعض مناطق الشمال.

وتكون الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 35 إلى 60 كلم/س مع دواوير رملية محلية وتتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور الخلايا الرعدية ، أما البحر متموج بالشمال ومضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية وبين 18 و 25 درجة بالجنوب و تصل إلى حدود 30 درجة بأقصى الجنوب.

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