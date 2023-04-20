أمطار متفرقة مع رياح تتطلب اليقظة وانخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الخميس، ببعض الأمطار المتفرقة والمحلية الممكنة بأقصى الشمال ومن ثمّ تشمل عددا من المعتمديات الغربية للشمال والوسط، مع صحو متواصل ببقية الجهات.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب شرق البلاد.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 19 و25 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 26 و31 ببقية الجهات كما تصل إلى 35 بالبرمة وبرج الخضراء.

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