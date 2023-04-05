أمطار متفرقة مع رياح تتطلّبُ اليقظة

اخر تحديث : 05/04/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

رياح

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط وتكتسي صبغة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، مع سحب عابرة جنوب البلاد .
يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية المجالات البحرية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 20 و25 ببقية المناطق كما تصل إلى 30 بالبرمة وبرج الخضراء.


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