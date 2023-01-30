أمطار متفرقة مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الاثنين، بأمطار متفرقة ورعدية بالشمال والوسط الشرقي وتكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع سحب عابرة ببقية الجهات .

ابرز العناصر الجوية هو شدة الرياح بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

الحرارة نسبيا في استقرار وتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة وتكون في حدود 8 بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس