أمطار متفرقة مع رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، ببعض الأمطار المتفرقة تتواصل بالسواحل الشمالية خلال هذا اليوم ومن المنتظر أن تشمل تدريجيا بقية ولايات الشمال ومحليا الوسط ليلا كما تكتسي صبغة رعدية بطبرقة ونفزة وبنزرت حيث تكون احيانا غزيرة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 28 و33 ببقية الجهات.

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