أمطار متفرقة مع رياح قوية قرب السواحل

يكون طقس اليوم الأربعاء 01 أفريل 2020، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فمحليا كثيف السحب بالشمال مع بعض الأمطار بين الحين والآخر وتكون مؤقتا رعدية آخر الليل بمناطق أقصى الشمال.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل الشمالية من 40 إلى 60 كلم/س وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء الليل بالجنوب مع دواوير رملية محليةالبحر شديد الاضطراب بالشمال، متموج فمضطرب ببقية السواحل فتدريجيا شديد الاضطراب بخليج قابس آخر النهار.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 23 درجة بالشمال والوسط وبين 25 و 31 درجة بالجنوب.

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