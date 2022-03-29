أمطار متفرقة ممكنة ليلا بعدد من معتمديات الشمال والولايات الغربية

تتميز بقية نهار اليوم الثلاثاء، بسماء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع بعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة ليلا بعدد من معتمديات الشمال والولايات الغربية.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

ارتفاع مرتقب في الحرارة مع هبوب الرياح الجنوبية لتتراوح القصوى بين 22 و27 بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي وبين 28 و33 ببقية الجهات.

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