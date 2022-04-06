أمطار متفرقة ورعدية بعدد من معتمديات الشمال والوسط بعد الظهر

اخر تحديث : 06/04/2022

أمطار

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بأمطار متفرقة ورعدية متوقعة بعدد من معتمديات الشمال ومحليا الوسط في فترة ما بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وأجواء مغيمة جزئيا بالجنوب.
تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.
ستُسجل درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 27 و35 ببقية الجهات كما تصل إلى 37 بأقصى الجنوب.


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