أمطار متفرقة ورعدية بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، بتغييرات منتظرة مقارنة بما تم تسجيله خلال الـ24 ساعة الفارطة.

ستكون هناك رياح قوية تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 90 في شكل هبات، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان بكافة المجالات البحرية.

ترافق الرياح القوية دواوير رملية محلية بالجنوب تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية.

أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال بعد الظهر مع إمكانية تساقط محلي للبرد، أما ببقية الجهات فتكون هناك فترات مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير.

الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 24 و28 ببقية الجهات.

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