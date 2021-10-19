أمطار متفرقة ورعدية بعد الظهر بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، بضباب محلي بالمنخفضات خلال الساعات الأولى للنهار ومن ثم سماء مغشاة بسحب عابرة.

ومن المنتظر أن تتكاثف في فترة ما بعد الظهر السحب أكثر بالشمال والسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة ورعدية احيانا.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالجنوب، أما البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 23 و28 درجة ببقية الجهات.

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