أمطار متفرقة ورعدية بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الخميس، بانخفاض نسبي على مستوى درجات الحرارة بالشمال و الوسط لهذا اليوم حيث تتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال وجهة الساحل و بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

كما يكون الطقس ملائما لنزول أمطار متفرقة بالشمال و الوسط و تكون أكثر فاعلية و ذات صبغة رعدية في فترة ما بعد الظهر.

مازالت سرعة الرياح تتطلب نصيب من الحذر قرب السواحل حيث تتقوى نسبا بعد الظهر هناك و يكون البحر عامّة مضطرب ومحليا شديد الاضطراب بالشمال.

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