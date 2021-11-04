أمطار متفرقة ورعدية متوقعة آخر النهار



يتميز طقس اليوم الخميس، بانخفاض ملحوظ في الحرارة خلافا للارتفاع الذي ميز الـ24 ساعة الفارطة، ومن المنتظر ان تتراجع القصوى إلى مستوى 22/17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 23 و28 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 35 بأقصى الجنوب الشرقي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقيةأ أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.

امطار متفرقة ورعدية احيانا متوقعة بالشمال والمناطق الغربية اخر النهار، وتكون الأجواء ببقية المناطق مغيمة جزئيا.

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