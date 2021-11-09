أمطار متفرقة ورعدية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، ببعض الأمطار المتفرقة والرعدية أحيانا بالشمال ومحليا المناطق الشرقية ومن المنتظر أن تكون مؤقتا غزيرة بأقصى الجنوب الشرقي اي ببن قردان من مدنين وذهيبة بتطاوين مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج الى مضطرب ببقية المجالات البحرية.

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