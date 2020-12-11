أمطار متفرقة ورعدية والحرارة في ارتفاع طفيف

تتواصل اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، التقلبات الجوية مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال ومحليا السواحل الشرقية التي تبقى ممكنة في الساعات الأولى للنهار ومن ثم صحو تليه سلسلة أخرى من الاضطرابات الجوية.

ومن المنتظر أن تتهاطل أمطار متفرقة ورعدية بالمناطق الغربية آخر النهار و من ثم تشمل شرق البلاد ليلا.

نشاط الرياح متواصل قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 15 و19 ببقية الجهات.

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