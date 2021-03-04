أمطار متفرقة ورياح قوية مع انخفاض في الحرارة

من المنتظر أن تكون الأجواء اليوم الخميس 4 مارس 2021، مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالشمال والوسط مع امطار متفرقة.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب عموما.

انخفاض منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 16 و20 درجة بالشمال والوسط، في حدود 12 بالمرتفعات، وتكون بين 20 و24 بالجنوب.

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