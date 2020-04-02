أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر

يكون طقس اليوم الخميس 02 أفريل 2020، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ثم تشمل محليا الوسط بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فمتموج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 21 درجة بالشمال والوسط و بين 22 و 27 درجة بالجنوب وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب.

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