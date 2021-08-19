أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر

اخر تحديث : 19/08/2021

أمطار

يتميز طقس اليوم الخميس 19 أوت 2021، بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا المناطق الشرقية مع تساقط البرد باماكن محدودة.
تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، أما البحر فمتموج.
تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 37 و42 درجة ببقية الجهات.


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