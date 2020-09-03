أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية مع رياح قوية

تتواصل اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، الاضطرابات الجوية ومن المتوقع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط والجنوب وبالشمال، ويكون الطقس أحيانا كثيف السحب.

تكون الرياح قوية قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

تكون الحرارة عموما في استقرار وتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة بالوسط الغربي ومحليا الجنوب الشرقي، بين 26 و31 ببقية الجهات كما تصل إلى 37 بالبرمة وبرج الخضراء.

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