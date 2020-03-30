أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الاثنين 30 مارس 2020، مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية قرب السواحل الشمالية .
تكون الريح شمالية غربية قوية نسبيا من 25 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر مضطرب ثم قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.
الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 13 بالمرتفعات الغربية.
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