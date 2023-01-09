أمطار متوقعة اليوم مع رياح تتطلّب اليقظة

تتميز انطلاقة الأسبوع الجاري، بتغييرات منتظرة مع أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط بعد الظهر خصوصا، مع صحو متواصل بالجنوب.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 16 و22 درجة وتكون في حدود 13 بالمرتفعات.

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