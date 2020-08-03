أمطار متوقعة بعد الظهر

سيمتاز الأسبوع الجاري، ببعض التغييرات، حيث ستشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا بالشمال والوسط لتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات حيث تكون بين 39 و45 درجة مع ظهور الشهيلي.

نشاط متوقع للخلايا الرعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية حيث تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية ليلا.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة بالوسط والجنوب سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، وتكون قوية بالسواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

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