أمطار متوقعة بعد الظهر

اخر تحديث : 11/11/2020

أمطار

يمتاز طقس اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، بمجموعة من الظواهر الجوية، حيث يكون هناك ضباب محلي بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية خلال الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مشمسة تتخللها بعض السحب.
كما سيشهد طقس اليوم مؤشرات نزول بعض الأمطار المتفرقة بالشمال ومحليا الوسط بداية من بعد الظهر مع انخفاض نسبي في الحرارة لتتراوح القصوى بين 19 و25 درجة.
تكون الرياح معتدلة عموما والبحر قليل الاضطراب.


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