أمطار متوقعة بعد الظهر

يمتاز طقس اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، بمجموعة من الظواهر الجوية، حيث يكون هناك ضباب محلي بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية خلال الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مشمسة تتخللها بعض السحب.

كما سيشهد طقس اليوم مؤشرات نزول بعض الأمطار المتفرقة بالشمال ومحليا الوسط بداية من بعد الظهر مع انخفاض نسبي في الحرارة لتتراوح القصوى بين 19 و25 درجة.

تكون الرياح معتدلة عموما والبحر قليل الاضطراب.

كلمات البحث :أمطار;طقس