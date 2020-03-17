أمطار متوقعة مع رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

يكون طقس اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار بالوسط والجنوب وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 بالمرتفعات وتصل إلى 27 درجة بأقصى الجنوب.

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