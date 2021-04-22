أمطار متوقعة والحرارة في انخفاض

اخر تحديث : 22/04/2021

أمطار

تشهد حالة الطقس اليوم الخمس 22 أفريل 2021، تغييرات وتوقعات بتهاطل أمطار بالمرتفعات الغربية للبلاد بعد الظهر واخر النهار حيث تتكون سحب رعدية ترافقها امطار متفرقة ثم تشمل ليلا ومحليا الشمال الشرقي والوسط الشرقي للبلاد.
انخفاض مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي ، بين 28 و33 ببقية الجهات وتصل الى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.

تكون الرياح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.


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