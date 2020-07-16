أمطار مرتقبة بعد الظهر



تتواصل الاضطرابات الجوية خلال اليوم الخميس 16 جويلية 2020، كما تكون مؤشرات الأمطار الرعدية حاضرة بالمناطق الغربية بعد الظهر ومن المنتظر ان تشمل محليا بعض الجهات الشرقية.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب، أما البحر مضطرب إلى متموج والسباحة ممكنة مع ملازمة الحذر بمختلف الشواطئ.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 ببقية الجهات كما تصل إلى 43 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي..

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