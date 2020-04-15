أمطار مرتقبة بعد الظهر مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020، مغيما جزئيا بأغلب المناطق وتتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع خلايا رعدية محلية ومصحوبة ببعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 25 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل محليا إلى 33 درجة بالجنوب.

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