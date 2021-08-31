أمطار مرتقبة خلال الساعات القادمة بهذه الولايات

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الثلاثاء، أن آخر صور القمر الاصطناعي تبين نشاطا للسحب الرعدية شمال شرق الجزائر.

ومن المنتظر أن تشمل السحب الرعدية تدريجيا خلال الساعات القادمة وفي مرحلة أولى عددا من المعتمديات الغربية للشمال والوسط ترافقها امطار مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة تزامنا مع هبات رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س.

تكون الخلايا الرعدية نشطة بجنوب ولاية نابل وشمال سوسة وتغادر البلاد في اتجاه خليج الحمامات.

تكون الحرارة ليلا بين 25 و30 درجة وتصل الى 33 بالجنوب الغربي للبلاد.

كلمات البحث :أمطار;طقس;ولايات